Wellness economy e turismo evoluto, a Orvieto un corso a cura di Paola Rizzitelli - Tuttoggi

Gli argomenti del corso

Il corso verterà sugli strumenti di cambiamento per lo sviluppo dell’impresa orientata al benessere, sul rilancio di brand, prodotti e servizi finalizzati alla salute della persona. Si parlerà dei significati di benessere e salute nella più attuale interpretazione, delle opportunità offerte dalla wellness economy, della creazione di un brand originale, autentico, empatico e accattivante, di come definire i vantaggi del prodotto o del servizio, di come comunicare efficacemente esaltando principi etici ed educativi.

Rizzitelli: “Il mercato della wellness economy ha avuto una crescita esponenziale”

“Il mercato della wellness economy – spiega la docente Paola Rizzitelli – ha avuto, in questi ultimi anni, una crescita esponenziale, senza subire battute d’arresto nemmeno in tempo di pandemia. Inoltre viviamo in un momento storico di grandi sfide e complessità, che richiede una seria ed efficace transizione verso una società sempre più eco-sostenibile”.

“Il workshop – aggiunge Paola Rizzitelli – costituisce un’occasione unica per tutti e offre l’opportunità di approfondire il concetto della wellness economy, ormai diffuso in tutto il mondo. Nell’arco della giornata l’attenzione si concentrerà principalmente sull’acquisizione degli strumenti per concretizzare in maniera semplice i principi di base“. “Il progetto è rivolto a tutti, non solo agli operatori del settore turistico, perché focalizza lo sguardo sul benessere, argomento trasversale di grande rilievo.

Cos’è la wellness economy?

“Ma cos’è la wellness economy? L’essenza di questa modalità di fare impresa ruota sulla possibilità di creare un efficace ‘ecosistema organizzativo’ per i servizi e la gestione delle attività. Lavora per un ‘insieme organico’ tra il privato e il pubblico, con l’obiettivo di coniugare sempre meglio il rapporto tra il lavoro e lo stile di vita, apportando benefici a tutti i livelli”