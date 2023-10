Welfare aziendale, Palermo (Pluxee) "Buone potenzialità di crescita" - Tuttoggi.info

(MILANO) ITALPRESS – Il welfare aziendale è un mercato “vibrante e con delle buone potenzialità di crescita”, anche perché negli ultimi anni “il mondo politico-normativo lo attenziona in maniera particolare”. Lo ha detto, in un’intervista di Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, Tommaso Palermo, Ceo di Pluxee Italia, azienda specializzata in servizi di welfare aziendale, “quella suite di servizi e prodotti che permettono alle aziende di aumentare il ‘wellbeing’ e di andare incontro alle esigenze quotidiane dei dipendenti”.

fsc/gsl