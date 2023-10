MILANO (ITALPRESS) – Il mercato del welfare aziendale ha delle buone potenzialità di crescita, anche perché negli ultimi anni ha suscitato una particolare attenzione del mondo politico e normativo. Ne ha parlato, in un’intervista di Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, Tommaso Palermo, Ceo di Pluxee Italia, azienda specializzata in servizi di welfare aziendale.

