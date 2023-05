Nel weekend...si gioca! Biblioteca Carducci ospita la 9^ edizione di Ludikastello | Programma - Tuttoggi.info

Attesi 1.000 visitatori da tutta Italia per sabato 6 e domenica 7 maggio con giochi, autori, associazioni e le novità più importanti del settore

Tutto pronto per la 9^ edizione di Ludikastello, manifestazione promossa per sabato 6 e domenica 7 maggio dall’associazione culturale Peter Pan, che trasformerà le sale della Biblioteca Carducci, a Palazzo Vitelli a San Giacomo, in vere e proprie arene di passione.

Giochi da tavolo e di ruolo, miniature e carte collezionabili, eventi speciali e talk dedicati ad alcune delle esperienze più interessanti del settore, incontri con gli autori e curiosità da tutto il mondo saranno protagonisti di un weekend dove sono attesi circa 1.000 visitatori da tutta Italia. Battere le circa 700 presenze registrate nella passata edizione è infatti l’obiettivo dell’associazione Peter Pan, che stamattina (5 maggio) con il presidente Tommaso Radicchi, il segretario Marco Milanesi e il consigliere Matteo Pazzaglia, ha presentato la manifestazione insieme all’assessorato alla Cultura del Comune e alla responsabile della Biblioteca Patrizia Montani.

A parlare di un’edizione ricca di attrazioni e novità è stato proprio presidente Radicchi, che ha richiamato l’attenzione sui due eventi che renderanno omaggio alla città: ‘Squarci sulla Tela’, il gioco di ruolo live già sold-out, che sarà ambientato alla Tela Umbra sabato dalle ore 20.30 alle 00.30 con 22 partecipanti, e il multitavolo GDR intitolato ‘L’Arte di Butter’, con protagonista Albert Butter, che renderà omaggio al maestro Burri.

Il gioco di ruolo sarà grande protagonista della due giorni tifernate, con autori e titoli in anteprima, 80 sessioni suddivise nel fine settimana (due slot nella fascia oraria 10-13 e due tra le 15 e le 19). Tanti i giochi da provare, tra i quali Il Richiamo di Cthulhu, Forbidden Lands, Alien, The Black Hack, Dungeons & Dragons, Household, Sine Requie. Gli appassionati potranno giocare al multitavolo GDR a tema D&D 5e, chiamato ‘Il Segreto di Ahghairon’, al quale sarà possibile partecipare sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, mentre tra gli eventi di richiamo ci sarà il torneo di Citadels (gioco di carte fantasy breve e frenetico), in programma sabato alle 17.30.

Decine di postazioni saranno dedicate a sessioni dimostrative di gioco da tavolo, torneistica e non solo, che si svolgeranno al primo piano della Biblioteca. Tavoli espositivi e da gioco anche per miniature e wargames saranno invece situati al pian terreno. Tra le sezioni speciali della manifestazione ci saranno La Bottega Del Coboldo (il mercatino giochi usati che si terrà sabato e domenica dalle ore 10 alle 19) e una delle novità dell’anno, l’area Retrograming e Console, una vera e propria sala giochi d’epoca con la possibilità per tutti di sfidarsi ad autentiche vecchie glorie del videogioco, dove sarà possibile giocare dalle 10 alle 19, sia sabato che domenica.

Appassionati da tutta la Penisola che hanno già preannunciato il proprio arrivo si metteranno in fila per i Talk a Ludikastello. Associazioni tra le più celebrate, gli autori che nel tempo sono diventati vere e proprie icone dei giochi e nuove realtà del settore apriranno spazi di dialogo e confronto con il pubblico, che sarà anche coinvolto in laboratori a tema. Il programma prevede per sabato Peter Pan: Il gioco di (ri)costruirsi (ore 12-13); Stef Kiryan: Alla ricerca della Voce Narrante (14-15); Play Life Academy: presentazione del concetto di Educatore Ludico con annesso laboratorio pratico (15.30-17.30); Leonardo Lucci: Idee e giochi di ruolo, strumenti e strategie per la creazione di un gioco di ruolo (17.30-18.30). Domenica ci sarà da scegliere tra Compagnia Dell’Aquila: Essere un’Associazione nel 2023, vantaggi e difficoltà! (14-15) e Massimiliano Maras: Genesi del progetto Six Bullets System – Spaghetti Western (ore 16.30-17.30).

Una delle attrazioni più spettacolari sarà offerta dalla Sala d’Arme Achille Marozzo di Città di Castello, che mostrerà in piazza del Marchese Paolo l’arte della spada medievale e antica italiana con sessioni dimostrative e tornei dalle 10 alle 19 di domenica. Tornerà poi l’evergreen Forza il Forziere, al quale collaborerà il consorzio di esercenti Pro Centro, che proporrà una caccia al tesoro rivisitata attraverso una mappa digitale della città realizzata appositamente per l’evento. Chiunque sia interessato a partecipare troverà sui canali social dell’associazione Peter Pan le informazioni necessarie e la possibilità di prenotarsi per gli eventi in programma.