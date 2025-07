Webuild, inaugurato ospedale del Sud-Est Barese da 300 posti letto - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – È stato inaugurato il nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano, polo sanitario d’eccellenza per il Sud Italia, realizzato da Webuild per conto della ASL di Bari e della Regione Puglia secondo i più avanzati standard in termini di innovazione e sostenibilità.La struttura, consegnata e collaudata, servirà un bacino di utenza di 260 mila persone provenienti dalle province di Bari, Brindisi e Taranto. Si estende su una superficie complessiva di 178mila metri quadrati, e dispone di 299 posti letto, 9 sale operatorie, un pronto soccorso, un parcheggio da oltre 740 posti auto e un asilo nido per i figli dei dipendenti. L’ospedale è stato inoltre inserito in un parco dove sono stati reimpiantati circa 200 ulivi secolari.Il nuovo presidio ospedaliero di Monopoli-Fasano è stato realizzato con l’impiego di materiali eco-compatibili e di origine locale, adottando criteri di progettazione sostenibile e bioclimatica per ottimizzare l’efficienza energetica della struttura.

(Fonte video: Webuild)