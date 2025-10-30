 Webuild, al WEF di Palermo arriva la sala immersiva Evolutio - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Webuild, al WEF di Palermo arriva la sala immersiva Evolutio

ItalPress

Webuild, al WEF di Palermo arriva la sala immersiva Evolutio

Gio, 30/10/2025 - 21:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – Un viaggio immersivo tra ponti, ferrovie, dighe e metropolitane: è quanto proposto da Webuild nella nuova sala multimediale inaugurata a Villa Zito a Palermo, sede della Fondazione Sicilia. L’allestimento temporaneo tratto dalla mostra Evolutio, in corso al Museo dell’Ara Pacis di Roma, racconta il ruolo delle grandi infrastrutture nella trasformazione dell’Italia. La sala immersiva sarà visitabile gratuitamente fino al 9 novembre, in occasione del Women Economic Forum, una due giorni in programma dal 30 ottobre e dedicata al dialogo tra istituzioni, imprese e società sul futuro del Mediterraneo.
sat/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!