Washington, lancio Nasa navicella SpaceX Dragon raccontato da esperti - Tuttoggi.info

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La navicella spaziale SpaceX Dragon ha lasciato la terra partendo dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Dal quartier generale della Nasa a Washington sono tutti in trepidazione per l’esito della missione che porterà l’astronauta Nick Hague e il cosmonauta Alexandr Gorbunov alla stazione spaziale internazionale. Dopo il decollo la navicella ha iniziato a viaggiare autonomamente ad una velocità di 28mila chilometri orari. Gli esperti hanno il cuore in gola e mentre seguono scrupolosamente ogni manovra della navicella ci forniscono i dettagli tecnici del lancio.

