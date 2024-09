Walther: torna la mitica PP! - Tuttoggi.info

Un ritorno decisamente leggendario quello annunciato dalla filiale statunitense di Walther: rientra a catalogo, infatti, la mitica Walther PP, quella “polizei pistole” presentata per la prima volta nel 1929 e diventata da subito una icona assoluta. L’arma è inoltre nota perché da essa è stata derivata, solo due anni più tardi, l’altrettanto leggendaria Ppk. L’azienda ha deciso di riportarla in vita, a un quarto di secolo di distanza dall’uscita di produzione, sia in calibro 7,65 Browning, sia in 9 corto e, per la prima volta, accanto alla classica configurazione brunita sarà realizzata anche in acciaio inox.

Per quanto riguarda invece la Ppk/S (che, come è noto, scaturisce dall’unione tra il telaio della PP con canna e carrello della Ppk), la novità è rappresentata dal fatto che per la prima volta sarà offerta in commercio (sempre sul mercato statunitense, per ora) in versione “SD” (foto sotto), cioè con canna più lunga filettata per il montaggio di moderatore di suono, per il momento solo in 7,65 Browning.

I prodotti Walther sono distribuiti in Italia da Bignami.

