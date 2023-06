La transizione energetica anche per i veicoli industriali “oggi è possibile, ma occorrono incentivi, infrastrutture e sistemi per produrre energia verde: inutile mettere sul mercato prodotti che possono garantire la transizione e poi avere energia che non sia green”. A dirlo Giovanni Dattoli, Managing Director Volvo Trucks Italia, intervistato da Claudio Brachino per Italpress Economy.

fsc/gsl