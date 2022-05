xb2/sat/gtr

Arriva anche in Piemonte la rete dei punti di ricarica ultrafast by Volvo Cars. La nuova Powerstop è stata inaugurata a Rivoli presso la concessionaria Gino, nell’ambito del progetto nazionale promosso da Volvo Car Italia per favorire la mobilità elettrica nel nostro Paese. Entro l’estate saranno 30 le stazioni attivate, quella di Torino è l’undicesima.