Volpi "Sforzo notevole della Rai con le gare di Europa League" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati fatti dei passi in avanti eccezionali. Quest’anno, anche in un periodo abbastanza complesso per il Paese, sono stati fatti degli acquisti che ci rendono orgogliosi. Avevamo già le Olimpiadi, gli Europei di calcio, torniamo con gli Internazionali di tennis in un momento in cui il tennis italiano sta andando bene a livello mondiale, e poi il grande ciclismo con Giro e Tour, Olimpiadi, Paralimpiadi ma la cosa importante è l’Europa League: quattro gare, forse cinque se ci sarà un’italiana in finale credo che sia un bel momento per lo sport della Rai”. Lo ha detto il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi presentando “Tutto lo sport, ovunque, minuto per minuto”, palinsesto sportivo Rai 2024.

spf/gm/gtr