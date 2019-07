Volo per Milano, definiti orari e costi: il derby col Frecciarossa

Definiti i voli del nuovo volo giornaliero da e per Milano Linate, attivi dal 27 ottobre, quando termineranno i lavori di adeguamento dello scalo lombardo.

Il jet Embraer 175 con 88 posti in classe unica, utilizzato da Alitalia, farà da Perugia voli con frequenza giornaliera ed osserverà i seguenti orari:

Dal lunedi al venerdì Milano partenza 11h20- Perugia arrivo 12h20

Perugia partenza 12h55- Milano arrivo 14h00

Sabato Milano partenza 07h30- Perugia arrivo 08h30

Perugia partenza 09h05- Milano arrivo 10h10

Domenica Milano partenza 15h10- Perugia arrivo 16h10

Perugia partenza 16h45- Milano arrivo 17h50

Biglietti e costi

I biglietti per il nuovo volo diretto Perugia-Milano sono in vendita nei canali Alitalia (sito web www.alitalia.com, App Alitalia, call center della compagnia al numero 89.20.10), presso le agenzie di viaggio e all’Aeroporto di Perugia che da poco ha siglato un contratto per la vendita ed assistenza alla biglietteria di Alitalia.

I costi, secondo una stima annunciata da Sase nella presentazione del volo, si aggirano intorno ai 70 euro per tratta. Ma scegliendo bene gli orari, nei giorni infrasettimanali il biglietto, andata e ritorno, può costare poco più di 100 euro.

Il derby col Frecciarossa

Ed anche sui costi, oltre che sui tempi, scatta il derby col Frecciarossa, utilizzando il Freccialink fino a Firenze. Un viaggio di circa 4 ore, ad un costo, per la sola andata, che si aggira intorno ai 70 euro a tratta. Mentre utilizzando l’Intercity si arriva a Milano in circa 5 ore e mezzo pagando una cinquantina di euro. Promozioni escluse, ovviamente.

Sui social sono molti i commenti sull’opportunità (e la convenienza) di utilizzare l’aereo per raggiungere Milano. Considerando che nel caso si scelga il volo occorre poi raggiungere il centro di Milano da Linate.

Probabilmente, il treno è la soluzione più agevole per chi deve semplicemente recarsi a Milano, mentre l’aereo è preferibile per chi deve poi proseguire il viaggio verso altre destinazioni.

L’hub sul mondo

Ed è a questo tipo di viaggiatori che guarda soprattutto la Sase. L’Aeroporto di Perugia commenta: “Questi voli giornalieri annunciati oggi sono motivo di grande orgoglio per il territorio in quanto permettono di collegare non solo la capitale finanziaria d’Italia su base regolare ma anche di offrire tante altre rotte europee in coincidenza, con una interessante scelta, sia per chi viaggia per affari che per coloro che viaggiano per diporto”.

Dallo scalo di Milano Linate sarà infatti possibile raggiungere poi la Germania (Francoforte), la Svizzera (Ginevra), la Francia (Parigi), l’Olanda (Amsterdam), l’Inghilterra (Londra), per citare solo alcune delle regioni Europee collegate comodamente all’aeroporto milanese. Grazie a questo nuovo volo Alitalia, sarà pertanto possibile partire da Perugia e raggiungere una capitale Europea senza grandi attese a Linate.

