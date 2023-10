Volo “La prevenzione è il modo migliore di garantire la nostra salute” - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “La Regione Siciliana ha avuto dal ministero un riconoscimento importantissimo: siamo stati apprezzati per le azioni che sono state condotte per il piano di prevenzione 2023-2025. Questo significa che quello che noi cerchiamo di portare avanti in questi anni difficili, che sono stati sicuramente quelli della pandemia, è comunque un’attività importante e da igienista non smetterò mai di dire che la prevenzione è il modo migliore, se non l’unico, di garantire la nostra salute”. Lo ha detto l’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, in occasione dell’incontro a Palermo tra oncologi, epidemiologi, vertici dell’assessorato della Salute, Istituzioni scolastiche, medici di medicina generale, per parlare al mondo della Scuola del tema della prevenzione in oncologia.

