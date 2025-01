Volleyball Foligno ringrazia: successo di sport e solidarietà al torneo "Liberi e Solidali" - Tuttoggi.info

La Volleyball Foligno desidera esprimere un caloroso ringraziamento a tutti gli spettatori, alle squadre partecipanti, agli arbitri FIPAV e ai volontari che hanno reso speciale il secondo torneo “Liberi e Solidali”. Questo triangolare di pallavolo, che ha visto protagoniste la Sir Perugia di Serie B, la Volley Altotevere San Giustino di Serie A3 e la Volleyball Foligno che milita nel campionati di serie C, ha rappresentato un momento indimenticabile di sport e solidarietà.

L’evento non è stato solo una straordinaria occasione per celebrare la pallavolo di alto livello, ma anche un esempio concreto di come lo sport possa fare la differenza nel sociale. L’intero ricavato del torneo verrà devoluto all’ASD Sportinsieme di Foligno, una realtà che con dedizione e passione aiuta i ragazzi disabili del nostro territorio a vivere lo sport come strumento di inclusione e crescita personale.

Il torneo ha offerto spettacolo puro:

Sir Perugia 3 – Volleyball Foligno 0 (25-16, 25-18, 27-25)

Sir Perugia 1 – Volley Altotevere San Giustino 2 (25-20, 23-25, 31-33)

Volleyball Foligno 1 – Volley Altotevere San Giustino 2 (18-25, 17-25, 25-22)

Al di là dei risultati, ciò che ha contato davvero è stata la partecipazione e l’atmosfera di festa che si è respirata al palazzetto. Le squadre hanno dimostrato qualità tecniche eccellenti e grande sportività, regalando emozioni uniche ai tanti appassionati accorsi.

Un sincero grazie va alla Sir Perugia e alla Volley Altotevere San Giustino per aver accettato l’invito e onorato il torneo con la loro presenza. Un ringraziamento speciale a tutti gli spettatori: il vostro entusiasmo e il vostro sostegno ci hanno fatto sentire l’importanza di esserci, più che di vincere.

Volleyball Foligno

Uniti nello sport per il nostro territorio.

Luogo: FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA