Volley, Falasca "Tante squadre forti in Superlega, ma noi daremo il nostro 100%" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Difficile dire che stagione sarà. Sicuramente la squadra sa lavorare molta bene, ha una capacità di sacrificarsi enorme, questo è un punto di forza importantissimo. Dobbiamo mettere questo in campo, se riusciamo a fare ciò possiamo fare delle buone prestazioni”. Lo ha dichiarato il coach dell’Allianz Milano Guillermo Falasca, in merito all’inizio della nuova stagione della Superlega di volley maschile. “Non abbiamo un obiettivo sulla posizione finale – ha proseguito -, ho detto ai ragazzi che dobbiamo raggiungere il nostro 100%, poi vedremo cosa verrà fuori. Ci sono squadre molto forti come Perugia e Trento, su questo non ci piove e nessuno lo mette in discussione, noi dobbiamo focalizzarci nel crescere e nel migliorare, non dobbiamo prescindere dal risultato di una partita, ma dal lavoro di ogni giorno. Conta molto di più tutto ciò, penso che questa sia la mentalità giusta”.

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