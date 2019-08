Volley, Città di Castello maschile ripescato in serie B

La notizia era nell’aria già da qualche giorno ma l’ufficialità è arrivata soltanto ieri (giovedì 29 agosto): il Città di Castello maschile torna nei campionati nazionali grazie al ripescaggio in serie B, segnatamente nel girone D.

Dopo la formulazione dei gironi erano ben 13 le società che mancavano per completare il lotto delle pretendenti al passaggio in A3 ed allora il presidente Amedeo Cancellieri, unitamente al vice Gianluca Gentiletti ed al direttore sportivo Antonello Cardellini, e con l’assenso degli sponsor, hanno subito presentato i documenti necessari per il ripescaggio, come vincitrice della regular season del campionato di serie C, nonché società che negli anni scorsi aveva partecipato ai campionati di serie A.

Un ruolo decisivo in questo frangente è stato svolto da Arveno Joan, che ha caldeggiato la richiesta e sarà presente in società durante la stagione. Dalla Federvolley è arrivato l’ok ufficiale e quindi la pallavolo tifernate maschile avrà di nuovo un campionato nazionale. Il girone D è formato da 14 squadre: altre 3 umbre, oltre ai biancorossi di Marco Bartolini (Sir Safety Monini Pg, Monteluce Pg e San Giustino), 5 emiliane (Pallavolo Bologna, Portomaggiore Ferrara, 4 Torri Ferrara, Volley Forlì e Volley Cesena), San Marino, le toscane Pontedera e Pisa e due liguri, entrambe dello spezzino. Nei prossimi giorni si saprà di più sui giocatori, che hanno già cominciato il lavoro fisico ed atletico presso il centro sportivo Pampaloni di Fighille. Il Città di Castello giocherà le proprie gare interne al Pala Ioan il sabato pomeriggio alle ore 18.

L’inizio del campionato è previsto per sabato 19 ottobre, a Perugia, contro il Monteluce, la prima in casa sarà il sabato successivo contro l’Arno Volley di Castelfranco di Sotto. Alla terza subito derby a San Giustino, l’altro derby con la Sir si giocherà il 30 ottobre a Spoleto. Il girone di andata terminerà il 25 gennaio in casa contro Cesena. Il ritorno avrà il suo avvio l’8 febbraio mentre la regular season si chiuderà il 9 maggio.

