Volkswagen, domani sciopero in tutti gli stabilimenti della Germania - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sciopero generale in tutti gli stabilimenti Volkswagen in Germania a partire da domani lunedì 2 dicembre. A convocare lo stop dal lavoro è stato il sindacato IG Metall in segno di protesta ai tagli salariali e ai possibili licenziamenti da parte del gruppo automobilistico tedesco nel quadro di un rigoroso piano di riduzione dei costi per risollevare i risultati finanziari in calo.

Intanto l'azienda fa sapere che si sta preparando a un possibile sciopero. "Vogliamo minimizzare il più possibile l'impatto dello sciopero sui nostri clienti, sui nostri partner e sui nostri impianti industriali", ha dichiarato un portavoce del gruppo. "Per questo motivo l'azienda ha già adottato in anticipo misure specifiche per garantire forniture di emergenza", ha aggiunto.