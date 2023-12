“Voglio acquistare la stufa a pellet”, ma truffa la proprietaria: denunciata

Ha fatto andare al bancomat la proprietaria di Magione per recapitarle l'anticipo, ma in realtà se lo è fatto accreditare

Si era detta interessata ad acquistare la stufa a pellet messa in vendita in internet a mille euro da una 62enne di Magione. Per versare l’acconto l’acquirente, una 37enne di origini laziali, aveva detto alla proprietaria di recarsi all’ATC Bancomat, dove le avrebbe dato le indicazioni necessarie per ricevere l’acconto di 235 euro.

Solo dopo l’acquirente si è accorta che in realtà, anziché ricevere il denaro dalla presunta acquirente, glielo aveva versato.

Dopo aver invano provato a ricontattarla telefonicamente, si è rivolta ai carabinieri di Magione. Che al termine delle indagini hanno denunciato la 37enne, identificata tramite il numero della carta Postepay, per truffa.