È una carabina centerfire con calciatura a chassis per il tiro a lunga distanza, ma si può convertire rapidamente in .22 lr per provare le gioie del Prs rimfire: costruzione accuratissima, massima versatilità della calciatura, ha mostrato rosate da paura in entrambi i calibri. La prova completa su Armi e Tiro di ottobre 2024!

L’articolo Voere Victor 3 Sport-match calibro 6,5 Creedmoor e .22 lr proviene da Armi e Tiro.