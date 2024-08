Voci della città 2024. I gruppi corali perugini protagonisti alla 79^ Sagra Musicale Umbra - Tuttoggi.info

Voci della città protagoniste alla 79^ Sagra Musicale Umbra. Anche quest’anno, nel cartellone del più antico festival musicale della regione, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica e in programma dal 6 al 20 settembre a Perugia e in altre 6 città dell’Umbria (Deruta, Montefalco, Orvieto, San Gemini, Scheggino e Todi), verrà dato ampio spazio alle eccellenze corali del territorio, con la terza edizione della rassegna concertistica che vedrà protagonisti 8 cori di Perugia (Armoniosoincanto, Ensemble Libercantus, Omphalos Voices, Coro S. Spirito Volumnia, Accademia degli Unisoni, Coro dell’Università degli Studi di Perugia, Coro giovanile del conservatorio “F. Morlacchi”, Ensemble coristi Apriori), che si esibiranno singolarmente dal 7 al 13 settembre prima del concerto finale che li vedrà tutti insieme, il 18 settembre alle 21 nella Cattedrale di San Lorenzo, a Perugia, diretti da Gary Graden.

Un progetto comune che, nella prestigiosa cornice dell’ormai imminente Sagra Musicale Umbra – la biglietteria del festival aprirà giovedì 29 agosto a Perugia, in corso Vannucci, 47 (orario: i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19), e i tagliandi sono disponibili nelle rivendite ufficiali e sempre anche online su www.perugiamusicaclassica.com – si rivolgerà al tema del canto sacro legato ai riti della notte e della luce.

È infatti la notte, il luogo del silenzio dove i suoni trovano la loro culla naturale, a ispirare il programma della 79^ Sagra Musicale Umbra: al cuore del programma, dal titolo “Ma per fortuna è una notte di luna…”, l’ambiziosa Bohème di Giacomo Puccini nell’originale formula Operacorto, formato ideato dal tenore Gianluca Terranova che collaborerà alla formazione di due giovani cast e che sovrintenderà alla regia. Una pocket-opera, arricchita dalle scenografie di Giacomo Cossio, con cui la Sagra onora il centenario della scomparsa del grande compositore lucchese e torna dopo molti anni ad occuparsi di teatro musicale, che debutterà venerdì 13 settembre al Teatro Morlacchi di Perugia e verrà replicata martedì 17 settembre al teatro Mancinelli di Orvieto e mercoledì 18 settembre al teatro Comunale di Todi, con l’Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Enrico Bronzi, e due cast giovani e talentuosi.

Voci della città 2024. Il programma

La rassegna corale Voci della città prenderà il via a Perugia sabato 7 settembre alle 18 nella chiesa di S. Spirito, con il gruppo vocale Armoniosoincanto diretto da Franco Radicchia, per proseguire nello stesso spazio – ma alle 21 – domenica 8 con l’ Ensemble Libercantus, diretto da Vladimiro Vagnetti e con Oreste Calabria al pianoforte. Lunedì 9 settembre, alle 18, l’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia ospiterà il concerto dal titolo Can you feel the love tonight del coro Omphalos Voices coro LGBTQI+, diretto da Sergio Briziarelli e con Francesco Cucurnia al pianoforte.

Si torna poi per tre serate, alle 21, nella chiesa di S. Spirito: martedì 10 settembre con il Coro S. Spirito Volumnia, diretto da In Sang Hwang; mercoledì 11 settembre con l’Accademia degli Unisoni, diretto da Leonardo Lollini; giovedì 12 settembre, con il Coro dell’Università degli Studi di Perugia e il Coro giovanile del conservatorio “F. Morlacchi”, diretti da Marta Alunni Pini e con Francesco Andreucci al pianoforte. Venerdì 13 settembre, ultimo appuntamento alle 18 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia, con l’Ensemble coristi Apriori, diretto da Carmen Cicconofri.

A chiudere la terza edizione della rassegna corale, mercoledì 18 settembre alle 21, a ingresso gratuito nella cattedrale di S. Lorenzo, il grande concerto dei cori della città di Perugia, che vedrà tutti i gruppi vocali protagonisti di Voci della città esibirsi insieme, guidati da Gary Graden.