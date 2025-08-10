 Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi si scatenano - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi si scatenano

tecnical

Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi si scatenano

Dom, 10/08/2025 - 21:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Piovono critiche su Dusan Vlahovic, sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante serbo ha giocato oggi, domenica 10 agosto, nell’amichevole vinta dai bianconeri per 2-1 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund. Vlahovic, inizialmente in panchina, è entrato nel corso del secondo tempo, ma si è reso protagonista dell’ennesima prestazione opaca, che ha animato ancora di più il dibattito intorno al suo futuro. 

In particolare, i tifosi bianconeri stanno criticando fortemente su X un’azione in cui Vlahovic riceve palla al limite dell’area, si rialza dopo un contrasto con un avversario, si gira e calcia in porta. Ma invece di inquadrare i pali di Kobel, la sua conclusione esce sbilenca e lontanissima dalla porta del Dortmund. “È triste da vedere”, scrive un tifoso, “semplicemente patetico”, gli fa eco un altro. 

“Ancora peggio del tiro è constatare quanto sia egoista. Avrebbe potuto servire Miretti che si sarebbe trovato davanti al portiere”, continua un altro tifoso. E ancora: “perché non l’ha passata?”, “horror show”. I tifosi della Juventus, insomma, hanno ormai scaricato Vlahovic, in attesa dell’offerta giusta per lasciare Torino. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!