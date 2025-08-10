Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi si scatenano - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Piovono critiche su Dusan Vlahovic, sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante serbo ha giocato oggi, domenica 10 agosto, nell’amichevole vinta dai bianconeri per 2-1 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund. Vlahovic, inizialmente in panchina, è entrato nel corso del secondo tempo, ma si è reso protagonista dell’ennesima prestazione opaca, che ha animato ancora di più il dibattito intorno al suo futuro.

In particolare, i tifosi bianconeri stanno criticando fortemente su X un’azione in cui Vlahovic riceve palla al limite dell’area, si rialza dopo un contrasto con un avversario, si gira e calcia in porta. Ma invece di inquadrare i pali di Kobel, la sua conclusione esce sbilenca e lontanissima dalla porta del Dortmund. “È triste da vedere”, scrive un tifoso, “semplicemente patetico”, gli fa eco un altro.

“Ancora peggio del tiro è constatare quanto sia egoista. Avrebbe potuto servire Miretti che si sarebbe trovato davanti al portiere”, continua un altro tifoso. E ancora: “perché non l’ha passata?”, “horror show”. I tifosi della Juventus, insomma, hanno ormai scaricato Vlahovic, in attesa dell’offerta giusta per lasciare Torino.