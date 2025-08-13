 Vlahovic sbaglia un gol con la Next Gen, critiche dai tifosi della Juventus - Tuttoggi.info
Vlahovic sbaglia un gol con la Next Gen, critiche dai tifosi della Juventus

Mer, 13/08/2025 - 21:03

(Adnkronos) –
Dusan Vlahovic e la Juventus sono sempre più lontani. L’attaccante serbo ha giocato oggi, mercoledì 13 agosto, nell’amichevole ‘in famiglia’ contro la Juventus Next Gen all’Allianz Stadium, segnando anche nel 2-0 con cui si è chiusa la sfida. Ma la rete non è bastata per evitargli le ‘solite’ critiche. Su X infatti è diventato virale il video di un gol mangiato dal serbo, che solo davanti al portiere avversario ha sbagliato goffamente il tap-in. 

Vlahovic era riuscito a prendere bene spazio a centro area, resistendo all’attacco di un difensore e trovandosi smarcato al momento del cross del compagno. Quando però è arrivato il pallone, il serbo ha sbagliato completamente la conclusione, spedendo alle stelle da pochi passi, forse disturbato dall’uscita del portiere. 

E così su X sono ripartite le critiche, che lo avevano travolto anche dopo l’amichevole con il Borussia Dortmund. “Lui è di un altro livello, perché sbagliare era molto più difficile che segnare”, ha scritto un tifoso su X. “Vlahovic è stato il peggior acquisto della storia del calcio”, la visione, drastica, di un altro utente, a cui fa eco un “lo fa apposta, altrimenti non si spiega”, e un altro “questo giocatore non può essere reale”. 

 

