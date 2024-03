“Vita Mia”, incontro per conoscere e prevenire la violenza di genere

Giovedì alle 18 al Nostrano di Ponte San Giovanni l'incontro con amministratori ed esperti

“Non siamo soli, conoscere e formare per prevenire la violenza di genere”. L’Associazione ‘Vita Mia’ promuove un evento rivolto alla cittadinanza per diffondere maggiore consapevolezza sulla violenza di genere. L’incontro aperto al pubblico è in programma giovedì 21 marzo alle ore 18 a Ponte San Giovanni di Perugia, presso il Ristorante “Nostrano”, Strada dei Loggi, 26.

Interverranno: Manuela Puletti, consigliere regionale e Presidente Commissione femminicidio; Francesca Mele, avvocato del Foro di Perugia e sindaco di Marsciano; Agnese Scappini, psicoterapeuta, scrittrice; Vilma Palomba, delegata Associazione “Vita mia”; Cristina Canuti, assessore alle politiche sociali, vice sindaco comune di Marsciano; Stefania Palomba, consulente pedagogico, pormatrice di mediatori tra pari.