"Vita indipendente", c'è tempo fino al 12 giugno per la presentazione delle domande - Tuttoggi.info

C'è l’avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità

E’ stato pubblicato nelle ultime ore l’avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità. L’iniziativa rientra nell’Accordo di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Orvieto, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 12, e la Regione Umbria ed è finanziato dal Programma regionale FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione – Azione “Inclusione Sociale delle persone con disabilità supporto alla Vita Indipendente”.

L’intervento si colloca nel panorama dei programmi di aiuto alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita al fine di promuovere la massima autonomia possibile e l’emporwement della persona diversamente abile attraverso progettualità personalizzate sulla base delle esigenze e delle aspirazioni del singolo.

Si compone, infatti, di un progetto personalizzato sulle esigenze del singolo individuo al fine di garantire alla persona con disabilità una piena inclusione sociale, e di un contributo concesso anche alternativamente per:

Assunzione di un assistente personale regolarmente contrattualizzato in base alla normativa vigente

regolarmente contrattualizzato in base alla normativa vigente La locazione dell’unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto per la vita indipendente (co – Housing) sulla base di un contratto regolarmente stipulato e registrato

nella quale è realizzato il progetto per la vita indipendente (co – Housing) sulla base di un contratto regolarmente stipulato e registrato I costi relativi agli ausili tecnologici funzionali all’autonomia personale

I destinatari dell’intervento

Sono destinatarie dell’intervento le persone che hanno compiuto 18 anni di età e non hanno un’età superiore a 64 anni, salvo coloro che decidono di uscire da una situazione di residenzialità ed attivare un progetto di “vita indipendente” che siano:

Cittadini italiani

Cittadini comunitari

Familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente

Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo) esclusi i titolari di visto di breve durata

Godano dei diritti civili e politici

Abbiano un ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 35.000,00 euro

Abbiano una condizione di disabilità accertata ex art. 3 e ex art. 4 della legge 104/92

Siano residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 12

Possono presentare domanda le persone di età inferiore ai 18 anni, e comunque non inferiore a 16 anni, nell’ipotesi in cui il minore abbia avuta riconosciuta dal proprio istituto scolastico la possibilità di effettuare uno stage formativo/lavorativo al fine di concludere il percorso scolastico.

Possono presentare domanda anche le persone, in possesso di tutti i requisiti previsti, ricoverate presso una struttura residenziale solo ai fini del superamento della residenzialità.

Inoltre, possono presentare domanda coloro che abbiano un’età superiore a 64 anni qualora abbiano avuto accesso ad un progetto personale per la “vita indipendente” che sia ancora in corso, al fine di dargli continuità.

Termini e modalità

La domanda contenente la proposta di “vita indipendente” e la relativa richiesta di contributo dovrà essere presentata dalla persona disabile o da chi legalmente la rappresenta con una delle seguenti modalità:

A mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ufficio della Cittadinanza Comune di Orvieto via Garibaldi n. 8 05018 Orvieto (Tr)

al seguente indirizzo: Ufficio della Cittadinanza Comune di Orvieto via Garibaldi n. 8 05018 Orvieto (Tr) Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.orvieto@postacert.umbria.it

secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.orvieto@postacert.umbria.it a mano c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto in Piazza della Repubblica

L’avviso pubblico e i relativi modelli di domanda sono scaricabili dai siti web dei Comuni della Zona Sociale n. 12. Per quanto riguarda il Comune di Orvieto l’Avviso è reperibile nella pagina area disabilità- politiche sociali del sito www.comune.orvieto.tr.it.

Le domande possono essere presentate fino al 12/06/2024.