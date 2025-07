Visioninmusica: Tullio De Piscopo il 2 agosto a Ferentillo - Tuttoggi.info

Il battito pulsante di Napoli, i suoni della strada, il ritmo della memoria e l’energia inesauribile di una vita dedicata alla musica. Tutto questo sarà “I Colori della Musica”, il concerto di Tullio De Piscopo che si terrà sabato 2 agosto alle ore 21:30in Piazza Agorà a Ferentillo, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anfiteatro cittadino. L’evento, ideato, promosso e organizzato da Visioninmusica con la direzione artistica di Silvia Alunni, sarà a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite, disponibile a partire dal 21 luglio 2025.

Una serata speciale che vedrà sul palco una vera leggenda della musica italiana e internazionale. Tullio De Piscopo è molto più di un batterista: è un “cacciatore di suoni”, un artista che ha attraversato jazz, pop, funk, blues e musica napoletana con uno stile inconfondibile, segnando profondamente più di cinquant’anni di storia musicale.

“I Colori della Musica” è un viaggio nel tempo e nei suoni. Un racconto in musica che ripercorre i momenti più intensi della carriera di De Piscopo, dalle celebri collaborazioni con Astor Piazzolla, Quincy Jones, Gerry Mulligan, Chet Baker, Mina, Pino Daniele, fino ai brani che lo hanno consacrato al grande pubblico, come Andamento Lento, Stop Bajon, Pummarola Blues, Namina.

In scaletta anche momenti di puro virtuosismo, come lo storico assolo di batteria e una potente interpretazione di Libertango, vero e proprio gioiello nato dall’incontro artistico con Piazzolla.

Un concerto che unisce generazioni, intreccia culture, rompe i confini tra generi e restituisce al pubblico la passione, l’energia e la libertà espressiva che da sempre contraddistinguono la musica di Tullio De Piscopo.

L’appuntamento si inserisce in un contesto di rinnovamento culturale e urbano per il comune di Ferentillo, e rappresenta non solo l’apertura di un nuovo spazio dedicato alla musica e allo spettacolo, ma anche una festa collettiva che celebra la musica come forma di bellezza e condivisione.

Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Carit per il sostegno all’iniziativa e per l’impegno costante nella promozione della cultura sul territorio, e ai supporter dell’iniziativa, indispensabili per la realizzazione del concerto: Elite Supermercati, L’energia, Marcangeli srl, Sant’Angelo Group, Studio Trabalza & Associati, Talenti spa e Vipal.

Sabato 2 agosto 2025 – Ore 21:30

Via della Vittoria 05034 Ferentillo

Link per prenotarsi all’evento: https://www.eventbrite.it/e/tullio-de-piscopo-i-colori-della-musica-tickets-1457361941799