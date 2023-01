Visioninmusica 2023, attesa per Antonio Maggio e il suo omaggio in jazz a Lucio Dalla - Tuttoggi

Venerdì 3 febbraio, alle ore 21:00 presso l'Auditorium Gazzoli di Terni, la voce di Maggio nei più bei brani del grande Dalla

Dopo il grande successo del concerto di apertura della stagione 2023 con Eugenio Finardi, protagonista del secondo appuntamento di Visiononmusica 2023 sarà il cantautore salentino Antonio Maggio in uno speciale omaggio in jazz a Lucio Dalla che denota un approfondito lavoro di passione e ricerca. Venerdì 3 febbraio, alle ore 21:00 presso l’Auditorium Gazzoli di Terni, la sua voce – accompagnata da William Greco al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon – interpreterà i più bei brani dell’artista bolognese insieme ad alcune sue canzoni espressamente ispirate dalla penna di Lucio.

Si tratta di un vero e proprio spettacolo che è valso ad Antonio Maggio l’invito da parte della “Fondazione Dalla” a esibirsi a Bologna il 4 Marzo (data di nascita di Lucio Dalla) nella casa-museo del compianto cantautore e che conta in repertorio brani come La sera dei miracoli, Anna e Marco, Com’è profondo il mare, Quale allegria e Futura, solo per citare alcune delle tappe più emozionali e significative nella carriera del compianto cantautore.