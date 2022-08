Virus Usutu, altri due casi in uccelli stanziali: la comunicazione alle Usl

Non solo zanzare, a Perugia e Gubbio positivi anche un merlo e una cornacchia | Raccomandazioni per vaccinare i cavalli

Virus Usutu, trovate altre due positività in uccelli stanziali nel Perugino. Dopo la positività nelle zanzare riscontrata nel comune di Perugia, ad agosto il sistema di sorveglianza per rilevare la presenza del virus ha dato due esiti positivi. Gli animali infettati sono un merlo analizzato a Gubbio e una cornacchia grigia a Perugia.

In considerazione della “rilevanza dell’infezione per la salute pubblica”, il servizio veterinario di sanità della Regione Umbria ha inviato un’informativa alle Asl, con particolari disposizioni per la sorveglianza e il contrasto alla circolazione nella regione del virus West ile e dell’Usutu.