Violenze Milano, Salvini "Ragazzini vanno fermati prima escano di casa" - Tuttoggi.info

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Violenze Milano, Salvini “Ragazzini vanno fermati prima escano di casa”

ItalPress

Violenze Milano, Salvini “Ragazzini vanno fermati prima escano di casa”

Mar, 20/10/2026 - 17:02

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MILANO (ITALPRESS) – “Bisogna fare un’opera di prevenzione e poter fermare questi ragazzini di 14-15 anni che scrivono tranquillamente su TikTok e si danno appuntamento per devastare, saccheggiare, li devi fermare prima che escano di casa e lo puoi fare”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine della posa della prima
pietra del Campus Conservatorio al Bosco della Musica, nel quartiere milanese di Rogoredo commentando i fatti di Milano. “Li
devi poter arrestare dopo con l’arresto differito, se ripresi e individuati dalle telecamere, devi far rispettare il divieto di
andare in giro a volto coperto, che non è solo il Burqa, ma sono anche questi che vanno in giro col passamontagna senza essere a
sciare a Madonna di Campiglio – ha affermato Salvini -. Sono convinto che Milano non meriti le immagini devastanti e vergognose
del fine settimana, c’è bisogno di un accordo fra tutte le istituzioni e spero che la maggioranza sostenga compatta la proposta della Lega che chi organizza manifestazioni e cortei debba depositare una cauzione personale sul proprio conto corrente e in caso di danni ne paghi le conseguenze. Se minorenni pagano mamma e papà”.(ITALPRESS).

xv1/trl/gsl

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