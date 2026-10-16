Violenze fisiche e psichiche ad anziani in struttura abusiva del tarantino - Tuttoggi.info

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Violenze fisiche e psichiche ad anziani in struttura abusiva del tarantino

ItalPress

Violenze fisiche e psichiche ad anziani in struttura abusiva del tarantino

Ven, 16/10/2026 - 14:03

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TARANTO (ITALPRESS) – Anziani affetti da gravi patologie fisiche e psichiche abbandonati a se stessi, maltrattati e persino derubati dei propri risparmi. È quanto scoperto dai Carabinieri del NAS nel corso di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e a una denuncia a piede libero per ricettazione. Gli investigatori hanno fatto luce sulla gestione di una residenza per anziani del tutto abusiva, priva di autorizzazioni e diretta da un sedicente operatore socio-sanitario (OSS). All’interno della struttura, gli ospiti vivevano in condizioni di totale disumana incuria e in assenza di qualsiasi tipo di assistenza medica o infermieristica.

pc/red

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