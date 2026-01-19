Violenza sulle donne, a Roma nuovo centro alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – E’ stato inaugurato oggi il nuovo Centro antiviolenza della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma, realizzato in collaborazione con l’associazione Assolei Aps. Il presidio nasce per offrire ascolto, orientamento e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti e ai loro figli minori, garantendo riservatezza e anonimato. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, con reperibilità telefonica h24 al numero 345.5839697.

All’evento di inaugurazione, dal titolo ‘Insieme dalla parte delle donne’, sono intervenute in rappresentanza delle istituzioni nazionali e locali l’assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre, la presidente del IX Municipio di Roma Capitale Titti Di Salvo, la senatrice della Commissione Bilancio Beatrice Lorenzin e la deputata della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Ylenja Lucaselli. Per il Policlinico Campus Bio-Medico erano presenti il presidente Carlo Tosti e l’amministratore delegato e direttore generale Paolo Sormani, mentre per Assolei Aps ha partecipato all’iniziativa la presidente Dalila Novelli. Il nuovo centro è stato benedetto al termine della cerimonia di inaugurazione dal cappellano del policlinico don Luca Brenna.

Secondo le ultime rilevazioni Istat – ricordano dal Campus Bio-Medico – nel 2025 in Italia quasi 6,4 milioni di donne italiane dai 16 ai 75 anni, pari al 31,9%, hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Oltre 2,4 milioni hanno riportato episodi di violenza fisica o minacce da parte di parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti, mentre il 20,8% ha subito anche violenza sessuale. A questo si aggiunge un dato allarmante sul fronte sanitario: nel 2024 si sono registrati 19.518 accessi in pronto soccorso con indicazione di violenza, in crescita del 15,2% rispetto all’anno precedente. Numeri che confermano la necessità di presidi dedicati anche in ambito assistenziale, capaci di intercettare e contrastare tempestivamente situazioni di maltrattamento.

Il nuovo centro del Policlinico Campus Bio-Medico rappresenta in questa prospettiva anche un punto di riferimento per il quartiere di Trigoria e, più in generale, per il quadrante sud della città. Qui le donne potranno trovare un luogo sicuro e accogliente dove condividere la propria storia e ricevere un aiuto concreto. L’accesso è semplice e immediato: basterà presentarsi direttamente presso la sede del centro in via Álvaro del Portillo 200, oppure contattare le operatrici tramite telefono, WhatsApp o e-mail (info@assolei.it). Dopo il primo colloquio è previsto che venga effettuata una valutazione del rischio e, se necessario, che venga attivato il piano di protezione. Il percorso è stabilito che prosegua con incontri individuali o di gruppo, consulenze legali e interventi mirati per favorire l’autonomia personale e abitativa. Tutto avviene nel rispetto delle decisioni della donna e della sua sicurezza, con il supporto di professioniste qualificate.

Il progetto prevede anche delle sessioni di formazione rivolte al personale sanitario e sociosanitario del policlinico, realizzate in collaborazione con Assolei Aps, con l’obiettivo di favorire un pieno coordinamento operativo tra le équipe mediche e le operatrici del Centro antiviolenza e garantire un approccio integrato e competente nella presa in carico delle donne soggette ad abusi che vogliono intraprendere un percorso consapevole di fuoriuscita dalla violenza.

“Con l’apertura di questo Centro antiviolenza vogliamo riaffermare un principio che guida ogni nostra scelta: la tutela della persona e della sua dignità in ogni momento della vita”, ha commentato Tosti. “La violenza contro le donne – ha aggiunto – è un’emergenza che riguarda tutti e che impone impegno e responsabilità. Il policlinico vuole essere parte attiva, offrendo un luogo dove ogni donna possa sentirsi accolta e ascoltata. Questo progetto si inserisce nella nostra visione di sanità come servizio alla comunità, orientato non solo alla cura, ma anche alla prevenzione e al rispetto dei diritti fondamentali. E’ una missione che trae forza dai valori che ci ispirano fin dalla nascita, secondo l’insegnamento di san Josemaría Escrivá e del suo successore beato Álvaro del Portillo”.

“Il nuovo Centro antiviolenza del policlinico nasce per offrire una risposta immediata a chi si trova in una situazione di abuso, assicurando sostegno in un contesto sicuro”, ha affermato Sormani. “Troppo spesso – ha rimarcato – le donne arrivano in ospedale senza poter raccontare ciò che stanno vivendo. Con questo presidio vogliamo colmare questa distanza e fornire un punto di ascolto e protezione facilmente accessibile, in sinergia con tutte le unità operative del policlinico. Questa nuova apertura mira a rafforzare l’integrazione tra il nostro policlinico universitario e il territorio: uno dei principi chiave su cui si fondano la nostra attività e la nostra strategia per il futuro”.

“Assolei, da oltre trent’anni impegnata contro la violenza sulle donne – ha concluso Novelli – ritiene che i numeri rappresentino purtroppo solo la punta dell’iceberg. La gran parte dei casi di violenza domestica, infatti, non emergono in tutta la loro drammatica verità. E’ fondamentale la diffusione territoriale dei Cav e in particolare di quelli che operano in ambito sanitario per prevenire altri episodi che possono essere letali. Grazie dunque alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico per aver colto la grande importanza di realizzare un presidio così bene attrezzato e posto in posizione strategica per le utenti”.