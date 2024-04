Violenza sessuale e botte alla compagna, giovane in carcere

Il 29enne portato a Capanne dai carabinieri di Castel del Piano, dovrà scontare 3 anni e mesi di condanna

Botte e violenza sessuale nei confronti dell’allora compagna, quando vivevano a Castiglione del Lago. I carabinieri della Stazione di Castel del Piano, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia – Ufficio Esecuzioni Penali, con il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino, 29enne, di origine albanese.

Il giovane, già noto alle forze di polizia, è stato condannato in via definitiva per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali, commessi in Castiglione del Lago nel mese di gennaio 2021, nei confronti della compagna convivente.

I militari, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno provveduto ad associarlo presso la casa circondariale di Capanne-Perugia a disposizione dell’autorità giudiziaria, ove dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi.