L'incidente a a Bacanella di Magione | I feriti soccorsi dai vigili del fuoco e trasportati a Perugia dal 118

Violento scontro tra auto, due feriti in ospedale. L’incidente è avvenuto in località Bacanella di Magione. Coinvolte due vetture, che si sono scontrate in prossimità dell’incrocio per lo stadio comunale. Una delle due auto si è ribaltata su un fianco.

I feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e poi affidati alle cure dei sanitari del 118, che li hanno trasportati all’ospedale di Perugia.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.