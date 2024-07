Violenta turbolenza ferisce 30 passeggeri, atterraggio di emergenza per volo Air Europa - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Almeno 30 persone sono rimaste ferite a bordo di un aereo dell’Air Europa in volo da Madrid a Montevideo, in Paraguay, a causa di una violenta turbolenza incontrata questa mattina presto. L’aereo, un Boeing 787-9, è stato costretto ad effetture un atterraggio di emergenza a Natal, in Brasile.

A bordo del volo UX045 c’erano 325 passeggeri. Come ha affermato un portavoce di Air Europa, la turbolenza è arrivata mentre era in volo sopra l’Atlantico quando stava per raggiungere la costa brasiliana. L’aereo è atterrato normalmente ed è stato accolto da una flotta di ambulanze.

I funzionari dell’aeroporto hanno dichiarato che alcuni passeggeri hanno avuto bisogno di assistenza medica e sono stati trasportati all’ospedale più vicino. Un team medico locale ha dichiarato ai media brasiliani di aver prestato assistenza ad almeno 30 passeggeri di diverse nazionalità e che 10 di loro sono stati trasportati in ospedale.

I pazienti avevano sbattuto la testa durante la turbolenza e riportato lesioni tra cui fratture craniche e tagli al viso, hanno aggiunto i medici.

L’incidente si è verificato poche settimane dopo che un volo della Singapore Airlines è stato sottoposto a forti turbolenze in Myanmar, provocando decine di feriti e la morte di un cittadino britannico.

Forti turbolenze sono rare, ma studi recenti hanno dimostrato che il cambiamento climatico potrebbe aumentarne il rischio .