Violenta rapina nei confronti di una donna disabile a Torino, fermato un 23enne - Tuttoggi.info

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Violenta rapina nei confronti di una donna disabile a Torino, fermato un 23enne

ItalPress

Violenta rapina nei confronti di una donna disabile a Torino, fermato un 23enne

Mer, 25/03/2026 - 12:03

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TORINO (ITALPRESS) – I carabinieri hanno individuato e fermato due giovani di origine nordafricana, che alcuni giorni fa avevano rapinato in strada una donna in carrozzina a Torino. I fatti risalgono all’11 marzo scorso, davanti al supermercato Conad di corso Romania, dove i due ragazzi a bordo di un monopattino, dopo aver avvicinato la quarantasettenne torinese in compagnia della figlia diciannovenne, l’avevano rapinata strappandole due catenine d’oro che portava al collo. L’aggressione era stata brutale: uno dei due rapinatori aveva dapprima malmenato la diciannovenne che tentava di difendere la madre, costretta su di una sedia a rotelle, per poi impossessarsi delle collane e fuggire con il complice sul monopattino. Le indagini, affidate alla sezione operativa della compagnia carabinieri Oltre Dora, hanno permesso agli investigatori di individuare l’autore, un ventitreenne marocchino senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, e il suo complice, conterraneo ventinovenne anch’egli senza fissa dimora. Il 16 marzo scorso sono scattate le manette ai polsi per il ventitreenne, individuato in piazza della Repubblica a Torino dagli investigatori dell’Arma e arrestato in stato di fermo in quanto gravemente indiziato dei reati di “rapina aggravata in concorso” e “lesioni personali aggravate in concorso”. L’uomo è stato portato nel carcere “Lorusso e Cutugno”; il fermo non è stato convalidato, ma il Gip ha contestualmente emesso un decreto di carcerazione a carico del giovane.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri Torino)

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