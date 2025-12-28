Violenta rapina al bancomat, donna in ospedale - Tuttoggi.info

Nella serata di ieri 27 dicembre la Polizia di Stato di Perugia è intervenuta nel quartiere di San Sisto dove era stata segnalata una rapina ai danni di una 61enne da parte di un uomo che si è poi dato alla fuga.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno sentito in merito ai fatti la donna, la quale ha riferito che, dopo aver prelevato del denaro dal bancomat di una banca situata in via Settevalli, è stata aggredita da un uomo, il quale, dopo aver tentato con la forza di strapparle la borsa, l’ha colpita con violenza al corpo riuscendo a sottrarle il portafoglio.

Violenta rapina al bancomat, donna in ospedale

Gli agenti hanno quindi contattato il personale sanitario del 118 che ha accompagnato la donna presso il Pronto Soccorso, dove le sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Gli agenti delle Volanti hanno in seguito acquisito le immagini riprese dal sistema di video sorveglianza dell’istituto di credito e sentito i testimoni presenti al fine di acquisire tutti gli elementi utili all’identificazione dell’uomo. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile finalizzate al rintraccio dell’autore del reato.