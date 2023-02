Violenta e picchia la ex e si finge lei in sms hot | Divieto di avvicinamento per un 21enne - Tuttoggi

Accuse pesantissime per il giovane, indagini condotte dal commissariato di Assisi dopo la denuncia della ex

Ha abusato fisicamente e psicologicamente della (ora ex) fidanzata, violentandola e mandando sms espliciti ai suoi amici: per questo per un giovane di 21 anni, indagato per i reati di rapina, lesioni personali, violenza sessuale e sostituzione di persona, è stato disposto il divieto di avvicinamento alla ex e anche l’obbligo di presentarsi tutti i giorni in commissariato.

A ‘notificare’ la pena al giovane il personale della polizia di Stato del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca: gli accertamenti eseguiti dai poliziotti avrebbero evidenziato le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate dall’indagato nei confronti della ex fidanzata; in particolare il giovane – durante una serata trascorsa in una discoteca di Perugia – a causa di una gelosia ossessiva, si era impossessato violentemente del telefono della ragazza. Poco dopo l’avrebbe poi costretta a subire atti sessuali, buttandola a terra, percuotendola e strappandole gli slip.