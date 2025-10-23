 Viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato. Maltrattamenti e richieste di soldi - Tuttoggi.info
Viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato. Maltrattamenti e richieste di soldi

Redazione

Viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato. Maltrattamenti e richieste di soldi

I Carabinieri di Terni hanno arrestato un 39enne straniero per violazione del divieto di avvicinamento alla propria madre
Gio, 23/10/2025 - 13:19

La notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, i Carabinieri di Terni hanno arrestato un 39enne tunisino, già gravato da precedenti, per violazione del divieto di avvicinamento alla propria madre 55enne, residente al centro.

Denuncia per maltrattamenti

Poco dopo la mezzanotte i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della donna. Questa aveva telefonato al 112 segnalando che il figlio, già gravato dalla misura precautelare emessa dal GIP del Tribunale di Terni a seguito della denuncia da lei sporta per maltrattamenti, si era presentato a casa per chiederle del denaro. Al suo rifiuto di farlo entrare, il 39enne aveva preso a calci la porta d’ingresso, scardinandola, per poi darsi alla fuga.

Arrestato a Piazza Solferino

Immediate le ricerche per permettere di individuare il ricercato. Le pattuglie lo hanno rintracciato a Piazza Solferino, dove è stato bloccato nonostante abbia cercato di divincolarsi. Per lui è scattato l’arresto. Mercoledì mattina si è svolta l’udienza per direttissima, all’esito della quale il Giudice, convalidando l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Terni con permanenza notturna presso la propria abitazione.

