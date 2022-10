Viola l’affidamento ai servizi sociali, 40enne torna in carcere

L’affidamento

Negli ultimi giorni, pertanto, gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno passato in rassegna numerose posizioni, rilevando, in un caso specifico, alcune criticità. In particolare, un 40enne – già condannato in via definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia – di recente era stato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, beneficio accordatogli a condizione di non uscire arbitrariamente dalla propria abitazione.

La violazione

Malgrado questo, l’uomo non è stato trovato in casa in orario notturno, né è stato in grado di fornire plausibili giustificazioni in merito al proprio comportamento. Pertanto, i poliziotti hanno immediatamente segnalato l’episodio al competente Magistrato di Sorveglianza, il quale ha formulato un giudizio di incompatibilità tra la condotta sopra descritta e la prosecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con conseguente ripristino della pena carceraria. Per questo motivo, i poliziotti, dopo aver rintracciato il 40enne, hanno provveduto ad associarlo al carcere di Spoleto, dove dovrà scontare i residui mesi che lo separano dal fine pena.