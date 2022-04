Il vino si conferma un prodotto strategico per l’economia italiana, e sono in sensibile incremento i consumatori tra i giovani che scelgono di bere in maniera responsabile e vedono nell’italianità il principale criterio di scelta. È quanto emerge dal Rapporto Enpaia-Censis sul mondo agricolo “Responsabile e di qualità: il rapporto dei giovani col vino”, presentato al Vinitaly di Verona.