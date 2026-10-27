Vinitaly.Usa a New York, Caramanna "Con l'enoturismo promuoviamo i territori" - Tuttoggi.info

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Vinitaly.Usa a New York, Caramanna “Con l’enoturismo promuoviamo i territori”

ItalPress

Vinitaly.Usa a New York, Caramanna “Con l’enoturismo promuoviamo i territori”

Mar, 27/10/2026 - 16:03

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NEW YORK (ITALPRESS) – “Il vino non rappresenta soltanto una bevanda, ma anche l’identità, la storia del territorio, e noi proviamo a raccontare quel territorio anche attraverso i prodotti di quella terra. Il ministero, nei prossimi mesi, proverà a fare una campagna molto mirata, per promuovere anche aree interne e destinazioni meno note grazie all’enoturismo”. Lo ha detto Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi per i rapporti istituzionali, in occasione di Vinitaly.Usa a New York.
xo9/mgg/azn (riprese video e intervista di Stefano Vaccara)

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