Vinitaly.Usa a New York, Caramanna "Con l'enoturismo promuoviamo i territori" - Tuttoggi.info





NEW YORK (ITALPRESS) – “Il vino non rappresenta soltanto una bevanda, ma anche l’identità, la storia del territorio, e noi proviamo a raccontare quel territorio anche attraverso i prodotti di quella terra. Il ministero, nei prossimi mesi, proverà a fare una campagna molto mirata, per promuovere anche aree interne e destinazioni meno note grazie all’enoturismo”. Lo ha detto Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi per i rapporti istituzionali, in occasione di Vinitaly.Usa a New York.

xo9/mgg/azn (riprese video e intervista di Stefano Vaccara)