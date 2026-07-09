Vinitaly, Bricolo "Raddoppiamo in Calabria e siamo pronti per altre regioni" - Tuttoggi.info

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Vinitaly, Bricolo “Raddoppiamo in Calabria e siamo pronti per altre regioni”

ItalPress

Vinitaly, Bricolo “Raddoppiamo in Calabria e siamo pronti per altre regioni”

Gio, 09/07/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Dopo l’edizione dell’anno scorso quest’anno raddoppiamo, si riconferma la tappa di Sibari ma si lancia anche quella di Reggio Calabria. Un’altra grande iniziativa di una Regione che con Veronafiere e con Vinitaly ha davvero un ottimo rapporto; stiamo facendo un grande lavoro insieme, tant’è che queste iniziative fatte in Calabria hanno aperto anche ad altre che faremo in altre Regioni”. Così il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle due edizioni calabresi di Vinitaly and the City. “Ma la Calabria è stata la prima a crederci e siamo riusciti a portare un format che rappresenta il mondo del vino a 360 gradi, non solo i produttori presenti con tutta la parte degustativa, ma anche masterclass e i grandi sommelier. I vini calabresi stanno avendo sempre più spazio nel mercato grazie ad una grande attività di promozione – prosegue -. Inoltre, ci sara un’attività di promozione internazionale fatta anche attraverso l’aiuto di ICE e quindi con buyer provenienti dall’Europa, dagli USA, dal Brasile – spiega -. Dunque un’esperienza a 360 gradi che riesce a fare una grande attività di promozione di tutto il territorio calabrese”.

xb1/col4/mca1

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