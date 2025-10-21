 Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l'allenatore del Bologna ha la polmonite - Tuttoggi.info
Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l’allenatore del Bologna ha la polmonite

Mar, 21/10/2025 - 12:03

(Adnkronos) – L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi per una polmonite. A renderlo noto è il club in una nota sul proprio sito ufficiale.  

“Nella giornata di ieri – si legge – Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”.  

