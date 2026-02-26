 Vincenzi (Ucbm): "Formare talenti unendo scienza e principi etici" - Tuttoggi.info
Vincenzi (Ucbm): "Formare talenti unendo scienza e principi etici"

Vincenzi (Ucbm): “Formare talenti unendo scienza e principi etici”

Gio, 26/02/2026 - 18:03

(Adnkronos) – “L’università Campus Bio-Medico è una sintesi di quello che è il nostro assetto valoriale, cioè la possibilità di sviluppare nei singoli studenti i talenti valorizzando sempre anche principi etici trasversali a tutte le branche mediche, ingegneristiche o biologiche”. Lo ha detto Bruno Vincenzi, preside della Facoltà dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Ucbm di Roma, oggi alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026, spiegando il significato del tema ‘Educare l’intelligenza, coltivare l’umanità’. 

“In un momento storico caratterizzato da un rapido sviluppo delle tecnologie a servizio dell’uomo – ha aggiunto – è fondamentale anche saperle regolamentare e orientare realmente al bene della persona. L’intelligenza artificiale, ad esempio, nella diagnosi di un nodulo polmonare sospetto, è uno strumento che stiamo cercando di strutturare nella maniera più efficace possibile, mantenendo sempre centrale la responsabilità umana”. Secondo Vincenzi, la giornata inaugurale ha avuto un valore simbolico e istituzionale. “Per la prima volta abbiamo un magnifico rettore cresciuto all’interno del Campus – ha sottolineato Vincenzi – E’ la realizzazione di un percorso che vede persone formate qui assumere ruoli di governance”. 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

