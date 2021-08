Vigili del fuoco contro gli incendi, raddoppiano le unità di soccorso

Raddoppiano i vigili del fuoco per contrastare gli incendi che stanno interessando l'Umbria e l'Italia intera in questi giorni

Raddoppiano i vigili del fuoco per contrastare gli incendi che – anche per colpa del gran caldo – stanno interessando l’Umbria e l’Italia intera in questi giorni.

Per fronteggiare l’ondata di caldo di questi giorni e per dare risposta il più possibile immediata alle richieste di soccorso, soprattutto per incendi boschivi, infatti, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni ha potenziato il dispositivo di soccorso con un ulteriore squadra d’intervento, che si va ad affiancare a quelle ordinarie ed alla squadra antincendio boschiva regionale.

In pratica sono state raddoppiate le unità 24 ore su 24.

Tale misura è stata adottata in tutti i comandi provinciali d’Italia su ordine del Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, ingegner Guido Parisi.