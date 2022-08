"Vietato dar da mangiare ai piccioni", scatta ordinanza | Multe fino a 500 euro per i trasgressori - Tuttoggi

L'atto è in vigore dal 29 luglio a Città di Castello ed è finalizzato al contenimento dei volatili in centro storico

E’ stata emanata, venerdì 29 luglio, un’ordinanza sindacale finalizzata al divieto di dar da mangiare piccioni, con elencazione delle misure idonee al loro contenimento in centro storico.

Infatti la presenza dei piccioni nel centro storico di Città di Castello ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria, per il possibile pericolo di trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitari, per il degrado dei monumenti e di gravi problemi di decoro urbano causati proprio dagli escrementi di questi animali. “L’alimentazione incontrollata – si legge nell’atto – richiama infatti un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l’ecosistema urbano”