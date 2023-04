Il videoclip della band romana Scarlet Rose girato interamente a Città di Castello - Tuttoggi.info

Protagonisti del brano "Voice in her head" l'Istituto San Francesco di Sales (interni ed esterni) e l'anfiteatro all'Ansa del Tevere, presenti anche alcuni tifernati

E’ uscito nei giorni scorsi il videoclip della canzone “Voice in her head” della giovanissima band romana Scarlet Rose, girato e realizzato interamente a Città di Castello.

Vincitori nel 2022 della categoria band nella 7^ edizione del concorso “Je so pazzo”, punto di riferimento tra i concorsi canori e i festival musicali, partecipano poi a “Sanremo Rock” arrivando in 15^ posizione su oltre 200 gruppi. Quest’estate gli Scarlet Rose parteciperemo ancora al festival “Je so pazzo” e al “Tour music festival” prima di tornare, a settembre, sul palco di “Sanremo Rock”.

Nel frattempo, grazie a Medem A.P.S. che ha curato il cast e a Silvia Consigli che ha organizzato le attività, hanno girato a Città di Castello il videoclip della loro canzone “Voice in her head” per l’etichetta LYG Records. Nel video la città appare protagonista grazie a diversi scorci girati in esterna – come l’anfiteatro all’Ansa del Tevere – e alla disponibilità dell’Istituto San Francesco di Sales, perfetta location per gli interni.

Le riprese sono state realizzate e dirette da Tiziano Minciotti con operatore al drone Gregorio Renghi.Nel video figurano anche diverse ragazze e ragazzi, coetanei dei componenti la band, che si sono prestati per dare un volto alle figure evocate nella canzone. Presenti come comparse e non solo anche alcuni tifernati.