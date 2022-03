Videochiamata alla ex prima di tentare suicidio, salvato in extremis dai vicini di casa - Tuttoggi

La donna ha ricevuto la terribile telefonata in piena notte e ha subito avvertito la coppia dirimpettaia, precipitatasi nell'appartamento del 60enne appena in tempo | L'uomo è stato portato all'ospedale di Arezzo, fuori pericolo di vita

Nottata alquanto movimentata, a Sansepolcro (Ar), quella tra sabato 12 e domenica 13 marzo quando, intorno alle 3, un 60enne di Città di Castello ha tentato di togliersi la vita, salvato in extremis dai vicini di casa.

E’ successo in una frazione del Comune biturgense, nell’abitazione dell’uomo il quale, prima di mettere in atto il gesto estremo, ha fatto una videochiamata alla ex, “mostrandole” in qualche modo anche le sue intenzioni.

La donna, terrorizzata, ha pensato subito di avvertire i vicini di casa del tifernate che, nonostante l’ora, si sono precipitati dal dirimpettaio per evitare la tragedia.

Dopo aver bussato più volte, senza nessuna risposta, la coppia non ha esitato a sfondare la porta dell’appartamento e fermare l’uomo a pochi istanti dalla morte. I vicini hanno poi chiamato carabinieri e 118: il 60enne è stato portato all’ospedale di Arezzo del tutto fuori pericolo di vita.