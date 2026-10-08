Vicedomini (Pininfarina) "Con Tensei l'iconica NSX rinasce in chiave moderna" - Tuttoggi.info

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Vicedomini (Pininfarina) “Con Tensei l’iconica NSX rinasce in chiave moderna”

ItalPress

Vicedomini (Pininfarina) “Con Tensei l’iconica NSX rinasce in chiave moderna”

Gio, 08/10/2026 - 17:03

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TORINO (ITALPRESS) – “È stato veramente un progetto bellissimo su cui lavorare. Siamo partiti da una vettura donor famosissima, super iconica, e abbiamo cercato di reinterpretarla in chiave moderna”. Lo ha detto all’Italpress Dimitri Vicedomini, Head of Exterior Design di Pininfarina, parlando della Tensei, la supercar di Jas Motorsport ispirata alla Honda NSX, in occasione dell’anteprima mondiale nella sede Pininfarina di Cambiano, vicino a Torino. “La chiave sono state le proporzioni – ha spiegato -, perché con le proporzioni siamo riusciti a portarla nel mondo contemporaneo, e questo ci ha permesso di rimanere fedeli alla tradizione sui dettagli. Questa combinazione di nuovo e antico ha permesso di realizzare un modello unico nel suo genere, sicuramente nel saper infondere grazia ed eleganza a un insieme estremamente potente”, ha concluso
mrc/azn

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