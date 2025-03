Vicari "Festival della Musica Sacra del Lazio occasione unica” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “È un’occasione unica, per la prima volta da decenni un ente pubblico organizza questa manifestazione, un vero e proprio festival che va in giro nel territorio con un calendario di appuntamenti, più di 150 in tutto il Lazio. Un’occasione unica anche per tanti giovani artisti. Importante in questo festival e’ anche il premio di composizione per dimostrare che la musica sacra è la musica in generale, non è un bene da museo ma è viva. Verrà quindi dato un premio alla fine della kermesse a un compositore, un grande segnale di vitalità, attualità e freschezza per questo repertorio”. A dirlo Valerio Vicari, Direttore del Festival della Musica Sacra della Regione Lazio 2025 in occasione dell’inaugurazione del Festival a Roma.

