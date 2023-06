Viaggiava con 800 dosi di cocaina, 23enne arrestato dai carabinieri di Spoleto - Tuttoggi.info

Il giovane aveva nell'auto 110 grammi di cocaina, pari a circa 800 dosi, che avrebbe fruttato sul mercato 60.000 euro

Negli ultimi giorni i militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto hanno tratto in arresto un ragazzo ventitreenne straniero, resosi autore di detenzione illecita di cocaina ai fini di spaccio.

Il servizio di controllo del territorio operato dai militari della stazione di Spoleto ha messo a segno un’importante attività di contrasto al mercato della droga recuperando un ingente quantitativo di cocaina.

Specificatamente il personale operante durante l’attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere hanno proceduto al controllo di un veicolo sospetto riscontrando un generalizzato senso di nervosismo e preoccupazione del conducente, rivelatosi poi fondato e basato sul possesso di una grossa quantità di droga.

Dopo una preliminare verifica dei documenti d’identità e di circolazione si procedeva a perquisizione veicolare che consentiva il recupero di 110 grammi di cocaina, pari a circa 800 dosi, che avrebbe fruttato sul mercato 60.000 euro.

L’uomo veniva immediatamente condotto in caserma per gli approfondimenti del caso, la pesatura della droga e l’inoltro della campionatura per verificare l’esatto quantitativo corrispondente, nonché la qualità della sostanza stupefacente, risultata molto pura.

Dopo le formalità di rito il soggetto veniva dichiarato in stato d’arresto per la successiva convalida, cosa che avveniva l’indomani mattina e la disposizione degli arresti domiciliari.